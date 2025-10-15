Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim an der Brenz - Nach Unfall geflüchtet

Dank eines Zeugen ermittelte die Polizei am Dienstag nach einem Unfall in Heidenheim die mutmaßliche Verursacherin.

Kurz nach 8.45 Uhr fuhr eine Mercedes V-Klasse in der Leonhardstraße. Die Fahrerin des Kombi bog nach rechts in die Felsenstraße ab. Dabei streifte das Fahrzeug einen ordnungsgemäß geparkten Seat. Der stand am rechten Fahrbahnrand noch vor der Einmündung. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und sah auch, wie der Mercedes Vito, ohne sich um den Schaden zu kümmern, weiterfuhr. Der Zeuge notierte sich das HDH-Kennzeichen des Verursacherfahrzeuges. Das teilte er bis auf eine fehlende Zahl fast vollständig der Polizei mit. Die Unfallermittler führten eine Recherche durch und nahmen die Ermittlungen zur Fahrenden auf. Bei der soll es sich wohl um die 42-jährige Fahrzeughalterin handeln. Durch den Unfall entstand am Seat ein Schaden von etwa 2.000 Euro. Der Schaden am Mercedes wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Auf die mutmaßliche Unfallverursacherin kommt eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht zu.

Die Polizei lobt das Verhalten des aufmerksamen Zeugen. "Hinschauen, helfen, melden" sind die drei Stichworte, mit denen die Polizei im Rahmen der Aktion "Stopp der Unfallflucht" dafür wirbt, Verantwortung zu übernehmen. Deshalb bittet die Polizei Zeugen von Verkehrsunfällen, sich zu melden. Wer einen Unfall beobachtet und sich beim Geschädigten oder der Polizei meldet, kann wie in diesem Fall dazu beigetragen, dass der Besitzer des beschädigten Autos nicht auf seinem Schaden sitzen bleibt.

