POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Von der Straße abgekommen

Am Dienstag verlor eine 22-Jährige bei Herbrechtingen die Kontrolle über ihren Mercedes Sprinter. Der kippte auf der Straße um.

Ulm (ots)

Gegen 12.45 Uhr fuhr die Frau auf der Landstraße 1079 von Giengen in Richtung Hausen. Aus bisher unbekannter Ursache kam der 3,5 Tonner Mercedes rund 200 Meter vor der Abzweigung nach Bissingen nach links von der Straße ab. Das Fahrzeug landete im Grünstreifen und überfuhr einen Leitpfosten. Der Fahrerin gelang es, ihr Fahrzeug durch Gegenlenken wieder auf die Straße zu steuern. Dabei drehte sich der Klein-Lkw und kippte. Der Sprinter kam auf der Gegenfahrspur auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen. Die Fahrerin hatte Glück und konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Sie blieb unverletzt, der 3,5 Tonner war allerdings Schrott. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um die Frau. Sie konnte anschließend nach Hause. Die Polizei Giengen ermittelt nun die Ursache des Unfalls. Sie schätzt den Schaden am Fahrzeug auf rund 30.000 Euro. Für die Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges musste die Straße teils gesperrt werden. Um 14 Uhr war die Strecke wieder frei. Ein Abschlepper barg den nicht mehr fahrbereiten Klein-Lkw.

