B30 - Von der Fahrbahn abgekommen

Am Mittwochvormittag kam es zu einem Verkehrsunfall bei Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 9.30 Uhr fuhr der 61-jährige Sattelzuglenker auf der B30 von Biberach in Richtung Ulm. Kurz vor der Ausfahrt Ulm-Wiblingen kam er aus bislang unbekannter Ursache von seiner Spur ab. Er schleifte etwa 150 Meter an der Schutzplanke entlang und kam an einem Wildzaun zum Stehen. Den ersten polizeilichen Erkenntnissen nach kann eine medizinische Ursache nicht ausgeschlossen werden. Der Scania-Lenker kam zur weiteren Abklärung in eine umliegende Klinik. Durch den Verkehrsdienst Laupheim wird der Schaden am Sattelzug auf 25.000 Euro geschätzt und an der Leitplanke und am Zaun auf 55.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppunternehmen barg dieses. Zur Bergung musste die B30 kurzzeitig voll gesperrt werden.

