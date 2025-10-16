Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim/B30 - Nach Überschlägen in Acker gelandet

Am Donnerstag kam eine Fahranfängerin von der Straße ab. Der Pkw überschlug sich mehrfach, die Fahrerin kam ins Krankenhaus.

Ulm (ots)

Gegen 0.15 Uhr rief ein Zeuge die Polizei, weil ein Pkw zwischen den Anschlussstellen Biberach-Nord und Laupheim-Süd ein Opel verunfallt war. Wie der Zeuge weiter berichtet, soll der Opel Höhe Laupheim-Baustetten zunächst auf dem linken Fahrstreifen überholt haben. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Pkw wohl zu weit nach links und krachte in die Mittelschutzplanken. Von dort wurde der Opel Kleinwagen nach rechts abgewiesen, schleuderte quer über die Fahrbahn und landete im Acker. Der Pkw überschlug sich wohl mehrmals und kam rund 60 Meter abseits der B30 auf den Rädern zum Stehen. Der Zeuge wählte den Notruf und leistete Erste Hilfe. Die 19-Jährige war angegurtet und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Ein Abschlepper barg das schrottreife Auto. Den Schaden an den Mittelschutzplanken schätzen die Ermittler auf rund 1.500 Euro.

++++2000206

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell