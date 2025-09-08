Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach einer 15-Jährigen und einer 16-Jährigen aus Wiesbaden

Wiesbaden (ots)

(ro)Die am 07.09.2025 veröffentlichte Vermisstenfahndung nach zwei Mädchen aus Wiesbaden im Alter von 15 und 16 Jahren wird hiermit zurückgenommen. Beide wurden wohlbehalten angetroffen. Es wird gebeten, dass zur Verfügung gestellte Bildmaterial nicht länger zu verwenden und etwaige Presseartikel nicht weiter zur Verfügung zu stellen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell