Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach einer 54-Jährigen

Wiesbaden (ots)

Rücknahme der Vermisstenfahndung nach einer 54-Jährigen,

(am) Die am 05.09.2025 um 13:26 Uhr veröffentlichte Vermisstenfahndung nach einer 54-jährigen Frau aus Wiesbaden wird hiermit zurückgenommen. Der Aufenthaltsort der Dame ist der Polizei bekannt.

Es wird gebeten, die zur Verfügung gestellten Lichtbilder nicht länger zu verwenden und etwaige Presseartikel nicht weiter zur Verfügung zu stellen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell