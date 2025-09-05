Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: +++ Schaufenster eingeschlagen +++ Geschwindigkeitsmessungen +++

Wiesbaden (ots)

1. Schaufenster eingeschlagen,

Wiesbaden, Kirchgasse,

Mittwoch, 03.09.2025, 20:00 Uhr bis Donnerstag, 04.09.2025, 08:00 Uhr

(am) In der Nacht auf Donnerstag haben Unbekannte ein Schaufenster in der Kirchgasse beschädigt. Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen näherten sich die unbekannten Täter der Rückseite des Bekleidungsgeschäfts am Bonifatiusplatz und beschädigten das Schaufenster. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise zu den Tätern oder der Tat nimmt die Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-2140 entgegen.

2. Geschwindigkeitsmessungen,

Wiesbaden, Ludwig-Erhard-Straße,

Mittwoch, 03.09.2025, 06:20 Uhr bis 07:25 Uhr

(am) Am Mittwochmorgen hat die Polizei Geschwindigkeitsmessungen in der Ludwig-Erhard-Straße durchgeführt. Dabei wurden 16 Überschreitungen der Höchstgeschwindigkeit festgestellt. Negativer Spitzenreiter war ein Pkw, der mit über 80 km/h statt den erlaubten 50 km/h gemessen wurde. Neben einem Bußgeld erwartet diesen Fahrer auch ein Fahrverbot.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell