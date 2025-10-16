Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Auto aufgebrochen

In der Nacht auf Mittwoch kam es zu einem Diebstahl aus zwei PKWs bei Ehingen.

Ulm (ots)

Der Saic stand zwischen Dienstag 18 Uhr und Mittwoch 7.30 Uhr in der Brunnenstraße in Ehingen. In dieser Zeit ging ein Unbekannter zum Fahrzeug und schlug die Scheibe ein. Durch die geöffnete Scheibe konnte der Dieb Bargeld entwenden. Unweit des grauen Saic stand ein weiteres Auto. Aus diesem wurde ein Rucksack und Bargeld entwendet. Der PKW war wohl unverschlossen. Das Polizeirevier Ehingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 07391/588-0 entgegen.

Hinweis ihrer Polizei:

Lassen Sie keine Wertgegenstände einfach so im Auto liegen. Vor allem offen sichtbare Wertgegenstände oder Taschen im Auto können Anreiz für Täter sein, das Auto aufzubrechen und die Sachen zu stehlen. Vergewissern Sie sich nach jedem Abstellen ihres Autos, dass dieses ordnungsgemäß verschlossen ist und alle Scheiben zu sind.

++++1995652 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell