Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Kinder werfen Holz und Steine

Knapp verfehlte eine Holzpalette Arbeiter am Mittwoch in Göppingen.

Ulm (ots)

Die drei Kinder im Alter zwischen 10 und 13 Jahren befanden sich im Bereich des Hintereingangs des Agnes Center in der Mörikestraße. Dort befanden sich auf einer Anhöhe Baumaterialien. Die warfen die Drei, eine Holzpalette und Steine, in die Zufahrt. Dort befindliche Personen wurden knapp verfehlt. Danach flüchteten die Übeltäter. Sie kehrten etwa 20 Minuten später zurück und konnten von den Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Die Polizei übergab die Kinder ihren Erziehungsberechtigten und hat ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

+++++++ 1999031 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell