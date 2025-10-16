Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Westerheim - Unfall mit Kraftomnibus

Bei einem Verkehrsunfall in Westerheim am Mittwochmorgen kamen mehrere Verstöße ans Licht.

Ulm (ots)

Der 58-jährige Busfahrer fuhr gegen 7 Uhr mit einem voll besetzten Bus auf der L1236 von Westerheim in Richtung Laichingen. In einer Linkskurve kam dem Bus ein VW-Touran entgegen. Der 24-Jährige kam in der Kurve nach rechts in den Grünstreifen ab. Beim Gegenlenken nach links übersteuerte er seinen PKW. Er stieß gegen den dort fahrenden EvoBus. Bei der Unfallaufnahme konnten die Beamten feststellen, dass der Auto-Fahrer nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Dieser ergab einen Wert von knapp 2 Promille. Der Mann musste in ein Krankenhaus. Dort nahm ein Arzt im Blut ab. Dieser wird nun ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, wie viel der Mann genau intus hatte. Die Polizeibeamten stellten außerdem fest, dass der Mann keinen Führerschein hatte. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen. Beim Unfall wurde niemand verletzt.

++++ 1994296

