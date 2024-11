Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch über mehrere Fenster

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Schildesche - In der Nacht auf Mittwoch, 13.11.2024, hatte es ein Einbrecher auf ein Gebäude an der Sudbrackstraße abgesehen und nahm Bargeld an sich. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Tatzeitraum von 20:00 Uhr am Dienstag bis 09:20 Uhr am Mittwoch nährte sich der bisher unbekannte Täter dem Gebäude zwischen der Mielestraße und der Meller Straße. Dort hebelte er ein Fenster auf und gelangte so in einen Büroraum. Mit dem erbeuteten Bargeld hebelte er noch weitere Fenster an dem Gebäude auf und machte sich in mehreren Räumen auf die Suche nach Geld.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell