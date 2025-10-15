Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Mehrere versuchte Einbrüche in der Innenstadt

Trier (ots)

In der Nacht von Montag, 13. Oktober, auf Dienstag, 14. Oktober, versuchten bislang unbekannte Täter erfolglos in vier Geschäfte in der Trierer Innenstadt einzubrechen.

Bei einer Immobilienfirma in der Viehmarktstraße versuchte der Täter eine Fluchttür neben dem Rolltor zum Innenhof aufzubrechen. Auch in der Brotstraße versuchte der Täter erfolglos die Türen von zwei nebeneinanderliegenden Gebäuden aufzuhebeln. Darin befinden sich unter anderem ein Juwelier, ein Bekleidungsgeschäft und ein Laden für Deko- und Lifestyle-Produkte. Ein weiterer versuchter Einbruch ereignete sich in einem Restaurant in der Fahrstraße.

Ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden: 0651 983-43390.

