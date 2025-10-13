POL-PPTR: Versuchter Einbruchdiebstahl - Zeugen gesucht
Palzem (ots)
Zwischen Donnerstag, dem 9. Oktober, 21 Uhr, und Samstag, dem 11. Oktober, ca. 12 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Palzem - in der Straße Friedens Aue - ein. Das Wohnhaus wurde durchsucht; der oder die Täter dürften keine Beute gemacht haben. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier unter 0651 983-43390 oder der PI Saarburg unter 06581 91550 zu melden.
