Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Verkehrsschilder umgeworfen und Autos beschädigt

Trier (ots)

In der Nacht von Freitag, 10. Oktober, 22 Uhr, auf Samstag, 11. Oktober, 7:30 Uhr, warfen bislang unbekannte Täter in der Hommerstraße in Trier temporär aufgestellte Verkehrsschilder um und beschädigten so ein dort geparktes Auto. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Da mehrere Verkehrsschilder umgeworfen wurden, kann nicht ausgeschlossen werden, dass noch weitere Autos beschädigt wurden.

Zeuginnen und Zeugen oder mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Trier unter 0651 983-43863 oder 0651 983-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40024
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

