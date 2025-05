Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Europaweite Fahndung - Bundespolizei nimmt gesuchten 30-Jährigen bei Grenzkontrolle fest

Bild-Infos

Download

Bad Bentheim (ots)

Die Bundespolizei hat am Samstagabend einen international gesuchten 30-Jährigen festgenommen. Gegen den Mann lag ein europäischer Haftbefehl zur Auslieferung an die polnischen Behörden vor. Er wurde in Polen zu acht Monaten Gefängnis verurteilt.

Der Mann war Fahrgast in einem international verkehrenden Reisebus aus den Niederlanden nach Deutschland. Im Zuge der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen hatten Bundespolizisten den Reisebus kurz vor Mitternacht auf dem Rastplatz Bentheimer Wald angehalten und kontrolliert.

Bei der Überprüfung der Personalien des 30-jährigen Polen stellte sich heraus, dass gegen ihn ein europäischer Haftbefehl existiert. Der Mann war in seiner Heimat wegen zweier Diebstahlsdelikte zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten verurteilt worden. Am frühen Sonntagnachmittag wurde dem 30-Jährigen durch einen Richter am Amtsgericht Lingen der Haftbefehl verkündet. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die zuständige Generalstaatsanwaltschaft in Oldenburg hat jetzt das weitere Auslieferungsverfahren nach Polen übernommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell