Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Bundespolizei nimmt bei Grenzkontrolle gesuchten 36-Jährigen fest

Twist / B402 (ots)

Die Bundespolizei hat am Freitag an der deutsch-niederländischen Grenze einen gesuchten 36-Jährigen verhaftet. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl vor. Er muss für rund fünf Monate ins Gefängnis.

Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen wurde am Freitag gegen 18:00 Uhr ein PKW in der Kontrollstelle an der B 402 bei Schöninghsdorf durch die Bundespolizei kontrolliert. Ein Datenabgleich beim 36-jährigen Insassen ergab, dass die Justiz mit Haftbefehl nach dem Polen fahnden ließ. Aus einer Verurteilung wegen Straßenverkehrsgefährdung musste er eine Strafe von 6.000 Euro zahlen oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 150 Tagen verbüßen.

Da der 36-Jährige die Geldstrafe nicht begleichen konnte, wurde er verhaftet und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell