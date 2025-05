Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Ein Auto - zwei Haftbefehle

Salzbergen (ots)

Zivilfahnder der Bundespolizei haben am Mittwoch eine mit zwei Haftbefehlen gesuchte Frau festgenommen. Gegen die 28-Jährige und ihren 24-jährigen Begleiter wurden zudem Strafverfahren eingeleitet.

Die Frau wurde am Nachmittag gegen 16:45 Uhr im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen an der deutsch-niederländischen Grenze als Beifahrerin eines Autos mit Pferdeanhänger in Salzbergen angehalten, Fahrer war ihr Begleiter.

Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung der Personalien stellten die Beamten fest, dass die Deutsche von der Justiz gesucht wurde. Ihr wird Betrug vorgeworfen. Da sie zuvor unentschuldigt der Hauptverhandlung ferngeblieben war, ordnete das zuständige Gericht im Februar 2025 die Untersuchungshaft an und erließ Haftbefehl gegen die Frau. Zudem war die 28-Jährige wegen zwei weiteren Fällen des Betruges zu einer Restersatzfreiheitsstrafe von 20 Tagen verurteilt worden, welche durch Zahlung einer Strafe von 300,- Euro abgewendet werden könnte.

Da das Gespann auf die Festgenommene zugelassen war, der Fahrer nicht die erforderliche Fahrerlaubnis besaß und zudem die notwendige Versicherung für das Fahrzeug fehlte, wurden gegen die Frau und ihren Begleiter ebenfalls Strafverfahren eingeleitet. Die Justiz interessierte sich außerdem in einer anderen Angelegenheit für den aktuellen Aufenthaltsort des 24-jährigen Deutschen.

Dem Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen die Weiterreise gestattet. Die Frau wurde am Donnerstag der zuständigen Richterin vorgeführt. Da jemand die ausstehende Geldstrafe für sie bezahlte und die zuständige Richterin den Untersuchungshaftbefehl gegen Auflagen aussetzte, konnte sie anschließend ebenfalls ihre Reise fortsetzen.

