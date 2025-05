Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Festnahme bei Grenzkontrolle - 38-Jähriger muss für zwei Monate ins Gefängnis

Bad Bentheim (ots)

Die Bundespolizei hat am Freitagabend an der deutsch-niederländischen Grenze einen mit Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Der 38-Jährige muss für 60 Tage ins Gefängnis.

Der 38-Jährige kam als Mitfahrer in einem Auto aus den Niederlanden, als er im Zuge der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen gegen 22:15 Uhr auf dem Rastplatz Bentheimer Wald an der Autobahn 30 angehalten und kontrolliert wurde.

Bei der Überprüfung der Personalien des 38-jährigen Polen stellten die Bundespolizisten fest, dass der Mann per Haftbefehl gesucht wurde. Er war 2022 rechtskräftig wegen Trunkenheit im Straßenverkehr in Tateinheit mit vorsätzlichem Fahren ohne Fahrerlaubnis verurteilt worden. Aus diesem Schuldspruch hatte er noch eine Geldstrafe in Höhe von 900 Euro zu bezahlen oder ersatzweise eine Freiheitsstrafe von 60 Tagen zu verbüßen.

Da der Mann den offenen Geldbetrag nicht bezahlen konnte, wurde er von den Bundespolizisten in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Darüber hinaus interessierte sich die Staatsanwaltschaft für den derzeitigen Aufenthaltsort des Mannes. Sie hatte den Mann gleich zweimal zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben.

