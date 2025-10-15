PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 43. KW

Trier (ots)

An folgendem Standort misst die Polizei in der 43. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:

Montag, 20. Oktober:

L47, Wehlen; A1, Mehring; B257, Hörschhausen; A60, Prüm

Dienstag, 21. Oktober:

B257, Irrel; B50, Longkamp; A64, Pfalzel; A602, Kenn

Mittwoch, 22. Oktober:

L151, Mertesdorf; B50, Altrich; L47, Monzel; B53, Ehrang

Donnerstag, 23. Oktober:

Salmtal; A1, Hetzerath; B419, Oberbillig

Freitag, 24. Oktober:

Kues; L54, Wengerohr

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40024
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

  • 13.10.2025 – 15:25

    POL-PPTR: Versuchter Einbruchdiebstahl - Zeugen gesucht

    Palzem (ots) - Zwischen Donnerstag, dem 9. Oktober, 21 Uhr, und Samstag, dem 11. Oktober, ca. 12 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Palzem - in der Straße Friedens Aue - ein. Das Wohnhaus wurde durchsucht; der oder die Täter dürften keine Beute gemacht haben. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier unter 0651 983-43390 oder ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 14:56

    POL-PPTR: Verkehrsschilder umgeworfen und Autos beschädigt

    Trier (ots) - In der Nacht von Freitag, 10. Oktober, 22 Uhr, auf Samstag, 11. Oktober, 7:30 Uhr, warfen bislang unbekannte Täter in der Hommerstraße in Trier temporär aufgestellte Verkehrsschilder um und beschädigten so ein dort geparktes Auto. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Da mehrere Verkehrsschilder umgeworfen wurden, kann nicht ausgeschlossen werden, dass noch weitere ...

    mehr
