PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Wohnungseinbruch gesucht

Delbrück (ots)

In Delbrück an der Rietberger Straße brachen Unbekannte zwischen Freitag, 26. September 20.00 Uhr und Samstag, 27. September, 10.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus ein, durchwühlten die Räume und flohen in unbekannte Richtung.

Der Einbruch fiel der Bewohnerin am Samstag auf und sie alarmierter die Polizei. Der oder die Täter waren über die Fenster eingestiegen, hatten die Räume durchwühlt und waren in unbekannte Richtung geflohen. Ob etwas gestohlen wurde, ist zum derzeitigen Ermittlungsstand noch unklar.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Eine kompetente Sicherheitsberatung in Sachen Einbruchschutz bietet das zuständige Kriminalkommissariat Prävention/Opferschutz der Kreispolizeibehörde Paderborn. Diese Beratung ist in allen Fällen kostenlos. Informationen und Kontakte auf der Website: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz-1

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 29.09.2025 – 09:53

    POL-PB: Alleinunfall mit schwerverletztem Radfahrer

    Borchen (ots) - (mh) Bei einem Alleinunfall auf dem Gembrisweg in Borchen hat sich ein 17-jähriger Fahrradfahrer am frühen Freitagnachmittag, 26. September, schwere Verletzungen zugezogen. Der junge Mann, der einen Helm trug, war gegen 13.30 Uhr auf dem Gefällestück in Richtung Dörenhagen unterwegs, als er die Kontrolle über sein Rad verlor und auf die rechte Seite stürzte. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 09:52

    POL-PB: Motorradfahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt

    Büren (ots) - (md) Am Sonntag, 28. September geiet gegen 16.10 Uhr auf der L637 ein 69 Jahre alter Harley-Davidson-Fahrer mit seiner Maschine von der Fahrbahn ab und stieß mit einem VW-Passat zusammen, den eine 49 Jahre alte Paderbornerin steuerte. Dabei verletzte sich der Motorradfahrer schwer. Der Harley-Fahrer war auf der L637 in Richtung Büren unterwegs. Dieser hatte nach Zeugenaussagen ein Auto überholt, bevor ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 09:52

    POL-PB: Polizei sucht nach diversen Einbrüchen in Autos Zeugen

    Paderborn (ots) - (mh) Im Paderborner Stadtgebiet sind zwischen Donnerstag, 25. September, und Montag, 29. September, 02.30 Uhr, mehrere Autos aufgebrochen und durchwühlt worden. In einem Fall konnte die Polizei einen 16-jährigen Tatverdächtigen ermitteln. Am Bonifatiusweg schlug der unbekannte Täter in der Nacht zwischen Donnerstag, 25. September, 20.45 Uhr, und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren