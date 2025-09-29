Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Wohnungseinbruch gesucht

Delbrück (ots)

In Delbrück an der Rietberger Straße brachen Unbekannte zwischen Freitag, 26. September 20.00 Uhr und Samstag, 27. September, 10.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus ein, durchwühlten die Räume und flohen in unbekannte Richtung.

Der Einbruch fiel der Bewohnerin am Samstag auf und sie alarmierter die Polizei. Der oder die Täter waren über die Fenster eingestiegen, hatten die Räume durchwühlt und waren in unbekannte Richtung geflohen. Ob etwas gestohlen wurde, ist zum derzeitigen Ermittlungsstand noch unklar.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Eine kompetente Sicherheitsberatung in Sachen Einbruchschutz bietet das zuständige Kriminalkommissariat Prävention/Opferschutz der Kreispolizeibehörde Paderborn. Diese Beratung ist in allen Fällen kostenlos. Informationen und Kontakte auf der Website: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz-1

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell