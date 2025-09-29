Polizei Paderborn

POL-PB: Alleinunfall mit schwerverletztem Radfahrer

Borchen (ots)

(mh) Bei einem Alleinunfall auf dem Gembrisweg in Borchen hat sich ein 17-jähriger Fahrradfahrer am frühen Freitagnachmittag, 26. September, schwere Verletzungen zugezogen.

Der junge Mann, der einen Helm trug, war gegen 13.30 Uhr auf dem Gefällestück in Richtung Dörenhagen unterwegs, als er die Kontrolle über sein Rad verlor und auf die rechte Seite stürzte. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Paderborn Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell