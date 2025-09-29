PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Radlerin bei Alleinunfall schwer verletzt

Delbrück (ots)

(md) Am Samstag, 27. September verletzte sich eine 88 Jahre alte Radlerin bei einem Alleinunfall in Delbrück schwer. Sie trug einen Helm.

Die Seniorin war auf der Schlaunstraße in Fahrtrichtung Mühlenstraße unterwegs, als sie aus ungeklärter Ursache stürzte. Die Frau, die einen Helm trug, kam schwerverletzt in ein Paderborner Krankenhaus. Es entstand weiterhin Sachschaden.

Eingebettet in die Landeskampagne #LEBEN ruft die Behörde zum Tragen des Fahrradhelms auf, der zwar keine Unfälle, jedoch schwere Kopfverletzungen verhindern kann. Unter dem Slogan "Musste nicht, sollteste aber!" hat die Paderborner Polizei eine umfangreiche Kampagne entwickelt. Alle Informationen gibt es im Internet unter: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/musste-nicht-sollteste-aber-paderborner-polizei-betont-den-fahrradhelm

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

