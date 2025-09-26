Polizei Paderborn

POL-PB: Technischer Defekt als Auslöser für Scheunenbrand

Borchen (ots)

(mh) Nach dem Brand einer Scheune am Mühlenwinkel in Borchen gehen die Brandermittler der Polizei von einem technischen Defekt aus. Das Feuer war am späten Donnerstagnachmittag, 25. September, ausgebrochen.

Eine Zeugin hatte die Flammen gegen 18.25 Uhr entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte konnten den Brand löschen und ein Übergreifen auf ein angrenzendes Wohnhaus verhindern. Von den dortigen Bewohnern wurde niemand verletzt. Der Gesamtschaden an der Scheune, in der Werkzeuge und landwirtschaftliche Maschinen abgestellt waren, liegt bei etwa 30.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell