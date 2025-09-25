PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Polizei sucht den Inhaber eines blauen Fahrrads

Delbrück (ots)

(mh) Nach einem Verkehrsdelikt an der Oststraße in Delbrück, sucht die Polizei nach dem Inhaber eines blauen Kinderfahrrads der Marke Rockrider.

Einer Streifenwagenbesatzung war Samstagnacht, 20. September, gegen 03.40 Uhr ein junger Mann aufgefallen, der mit einem Fahrrad in Richtung Hövelhofer Straße unterwegs war. Dabei fuhr er Schlangenlinien. Als der Streifenwagen neben ihm anhielt, ließ der Mann das Fahrrad zurück, um zu Fuß über einen angrenzenden Friedhof zu flüchten. Bei dem Versuch beschädigte er Grabschmuck. Als die Polizei den 19-Jährigen stellte, erhärtete sich der Verdacht des Alkoholkonsums.

Der 19-Jährige wurde zur Blutprobenentnahme zur Polizeiwache Paderborn gebracht. Das Fahrrad stellten die Beamten sicher. Der junge Mann gab schließlich zu, dass ihm das Rad nicht gehörte. Er habe es nach einem Besuch des Katharinenmarktes am Kreisverkehr der Oststraße mit der Boker Straße unabgeschlossen gefunden und es unterschlagen, um damit nach Hause zu fahren.

Die Polizei fertigte entsprechende Strafanzeigen wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss, wegen Unterschlagung und wegen Sachbeschädigung. Die Behörde bittet gleichzeitig den Inhaber des Fahrrads, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden. Gleiches gilt für Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Rad geben können.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

