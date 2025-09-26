Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in OGS-Räume - Polizei sucht Zeugen

Delbrück-Sudhagen (ots)

(mh) Ein unbekannter Täter ist an der Schlinger Straße in Delbrück-Sudhagen zwischen Mittwoch, 24. September, 16.00 Uhr, und Donnerstag, 25. September, 11.25 Uhr, in die Offene Ganztagsschule (OGS) der Grundschule eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Einbrecher beschädigte eine Zugangstür, um in das Containergebäudes zu gelangen. Er durchwühlte die Räumlichkeiten und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell