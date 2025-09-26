PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen nach Einbruch in Lagerraum auf Gewerbegelände gesucht

Paderborn-Sennelager (ots)

(md) Unbekannte gelangen zwischen Freitag, 30. Mai, 12.00 Uhr und Donnerstag, 25. September, 10.15 Uhr auf das ein Gewerbegelände an der Südstraße in Sennelager. Der oder die Täter brachen die Tür zu einem Lager auf dem Gelände auf, durchsuchten diverse Räumen und flohen in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Einbruch fiel einem 60 Jahre alten Mitarbeiter am Donnerstagvormittag auf und er alarmierte die Polizei. Nach derzeitigem Ermittlungsstand flohen der oder die Täter ohne Beute. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 26.09.2025 – 09:00

    POL-PB: Einbruch in OGS-Räume - Polizei sucht Zeugen

    Delbrück-Sudhagen (ots) - (mh) Ein unbekannter Täter ist an der Schlinger Straße in Delbrück-Sudhagen zwischen Mittwoch, 24. September, 16.00 Uhr, und Donnerstag, 25. September, 11.25 Uhr, in die Offene Ganztagsschule (OGS) der Grundschule eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. Der Einbrecher beschädigte eine Zugangstür, um in das Containergebäudes zu gelangen. Er durchwühlte die Räumlichkeiten und flüchtete im ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 10:01

    POL-PB: Einbruch in Bistro - Polizei sucht Zeugen

    Hövelhof (ots) - (mh) Nach einem Einbruch in ein Bistro an der Straße Hövelmarkt in Hövelhof sucht die Polizei Zeugen. Der unbekannte Einbrecher beschädigte zwischen Sonntag, 21. September, 22.40 Uhr, und Dienstag, 23. September, 10.00 Uhr, eine Tür, um in das Gebäude zu gelangen. Er durchwühlte Kellerräume sowie den Bistrobereich und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren