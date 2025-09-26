Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen nach Einbruch in Lagerraum auf Gewerbegelände gesucht

Paderborn-Sennelager (ots)

(md) Unbekannte gelangen zwischen Freitag, 30. Mai, 12.00 Uhr und Donnerstag, 25. September, 10.15 Uhr auf das ein Gewerbegelände an der Südstraße in Sennelager. Der oder die Täter brachen die Tür zu einem Lager auf dem Gelände auf, durchsuchten diverse Räumen und flohen in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Einbruch fiel einem 60 Jahre alten Mitarbeiter am Donnerstagvormittag auf und er alarmierte die Polizei. Nach derzeitigem Ermittlungsstand flohen der oder die Täter ohne Beute. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

