POL-PB: Ermittlungskommission Marienstraße: Urteil gegen Deutschen wegen Kokainhandel gefallen

Paderborn (ots)

(md) Am 17. September ist vor dem Jugendschöffengericht in Paderborn das Urteil im Prozess um einen 20-jährigen Deutschen gefällt worden. Der junge Mann wurde wegen des Handels mit Kokain zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt.

Vorausgegangen waren dem Prozess umfangreiche Ermittlungsarbeiten der "Ermittlungskommission (EK) Marienstraße". Hier vollstreckten die eingesetzten Beamtinnen und Beamte am 17. März vier Durchsuchungsbeschlüsse und stellten Kokain und Cannabis sicher (vgl. Pressebericht vom 31. März: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/6002667).

Ziel der EK Marienstraße, zuletzt unter der Leitung von Kriminalhauptkommissarin Nicole Klein, war die Bekämpfung von Straßenkriminalität in der Paderborner Innenstadt. Aufgrund sinkender Fallzahlen wurde die EK im Mai dieses Jahres beendet. Dennoch legt die Paderborner Polizei weiterhin durch gezielte Schwerpunkteinsätze in intensive Bestreifung den Fokus auf die Marienstraße und umliegende Bereiche, um die Sicherheit im Innenstadtbereich zu gewährleisten.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

