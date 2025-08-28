Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Versuchter Einbruch - Dieb wird von Überwachungskamera verjagt

Viersen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag versuchte ein unbekannter Mann gegen 1:55 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Weiherstraße einzubrechen. Eine Kamera, die am Eingangsbereich angebracht ist, zeichnete auf, wie der Mann versuchte, mehrere Rollläden hochzuschieben. Die Eigentümerin sprach den Unbekannten daraufhin über die Sprachfunktion der Kamera an, woraufhin er flüchtete. Dieser Fall zeigt, dass eine Überwachungskamera ein sehr guter Einbruchschutz sein kann. Die Kriminalprävention der Polizei Viersen bietet regelmäßig kostenlose Gruppenberatungstermine zum Thema Einbruchschutz an. Schon mit einfachen Verhaltensänderungen oder Sicherungsmaßnahmen, können Sie sich vor einen Einbruch schützen. Erfahren Sie, wie Sie Ihr Haus und Ihr Eigentum wirksam schützen können. Der nächste Gruppenberatungstermin findet am 10. September statt. Wie Sie sich anmelden können, erfahren Sie hier: https://viersen.polizei.nrw/artikel/schuetzen-sie-sich-jetzt-vor-einbrechern-die-gruppenberatungs-termine-fuer-2025-sind-da /jk (821)

