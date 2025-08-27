PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Wir suchen Zeuginnen und Zeugen nach Unfall

Viersen (ots)

Bereits am 21. August kam es gegen 18:30 Uhr zu einem Unfall auf der Hauptstraße in Viersen. Dabei stießen eine 86-jährige Fußgängerin und ein 34-jähriger Fahrradfahrer zusammen. Die Polizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich beim Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 02162 / 377-0 zu melden. /jk (820)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

