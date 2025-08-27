POL-VIE: Wir suchen Zeuginnen und Zeugen nach Unfall
Viersen (ots)
Bereits am 21. August kam es gegen 18:30 Uhr zu einem Unfall auf der Hauptstraße in Viersen. Dabei stießen eine 86-jährige Fußgängerin und ein 34-jähriger Fahrradfahrer zusammen. Die Polizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich beim Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 02162 / 377-0 zu melden. /jk (820)
