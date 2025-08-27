POL-VIE: Wir suchen Zeuginnen und Zeugen nach Unfall

Kreis Viersen (ots) - Im Kreis Viersen ist die Zahl der Diebstähle an und aus Fahrzeugen sowie von Fahrrädern im ersten Halbjahr 2025 zwar leicht zurückgegangen. Im Jahr 2024 verzeichneten wir noch 949 bekannt gewordene Fälle von Diebstahl an und aus Kraftfahrzeugen. Im Vergleich dazu waren es im ersten Halbjahr 2025 nur noch 661 Fälle. Auch die Fahrraddiebstähle ...

