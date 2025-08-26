PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Zwei Brände am Montagnachmittag - Kripo ermittelt

Viersen-Beberich (ots)

Ein vorsätzliches Handeln kann derzeit nicht ausgeschlossen werden Am Montagnachmittag wurden Feuerwehr und Polizei zu zwei Bränden im Bereich der Bebericher Straße in Viersen gerufen. In einem Fall brannte an einem Feldweg eine etwa 2 Quadratmeter Rasenfläche neben dem Weg. Im zweiten Fall brannte eine etwa 100 Quadratmeter große Fläche Wald. Feuerwehrkräfte hatten den Brand schnell unter Kontrolle. Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe schließt die Polizei ein vorsätzliches Handeln nicht aus. Hinweise auf mögliche Verursacher erbittet das Kriminalkommissariat 1 in Dülken über die 02162/377-0. /wg (818)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

