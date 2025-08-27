Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Breyell: Einbruch in Lager - Täter stehlen Werkzeug

Nettetal-Breyell (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 10.00 Uhr, und Dienstag, 07.15 Uhr, brachen Unbekannte ein eine Halle eines landwirtschaftlichen Betriebes auf der Straße 'Gier' ein. Der oder die Täter hebelten eine Seitentür auf und stahlen aus der Halle diverse Werkzeuge wie zum Beispiel Akkuschrauber oder auch einen Rasentrimmer. Es ist daher zu vermuten, dass die Einbrecher die Gegenstände mit einem Fahrzeug abtransportierten. Das Kriminalkommissariat 2 in Dülken ermittelt und bittet um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge über die 02162/377-0. /wg (819)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell