Polizei Paderborn

POL-PB: Motorradfahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt

Büren (ots)

(md) Am Sonntag, 28. September geiet gegen 16.10 Uhr auf der L637 ein 69 Jahre alter Harley-Davidson-Fahrer mit seiner Maschine von der Fahrbahn ab und stieß mit einem VW-Passat zusammen, den eine 49 Jahre alte Paderbornerin steuerte. Dabei verletzte sich der Motorradfahrer schwer.

Der Harley-Fahrer war auf der L637 in Richtung Büren unterwegs. Dieser hatte nach Zeugenaussagen ein Auto überholt, bevor er, nachdem er eingeschert hatte, aus ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geriet und hier mit dem VW Passat zusammenstieß.

Der Mann wurde von seinem Motorrad geschleudert und verletzte sich schwer. Die Passatfahrerin blieb unverletzt. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur Weiterbehandlung in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von 35.000 Euro.

