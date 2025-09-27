Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Brand eines Pkws aufgrund eines technischen Defekts

Northeim (ots)

Northeim, Albert-Schweitzer-Weg, Freitag, 26.09.2025, 08:00 Uhr

NORTHEIM (fm) - Pkw-Brand

Am Freitag geriet gegen 8 Uhr ein auf dem Parkplatz des Albert-Schweitzer-Gesundheitszentrums in Northeim abgestellter Pkw der Marke Mercedes-Benz, Modell GLK 220 CDI, in Brand.

Der 67-jährige Halter aus Kalefeld befand sich zum Zeitpunkt des Brandes außerhalb des Fahrzeugs.

Der Brand konnte durch die Freiwilligen Feuerwehren Northeim und Edesheim gelöscht werden.

Bei dem Brand wurde niemand verletzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von einem technischen Defekt auszugehen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Der Schaden wird auf circa 17.500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell