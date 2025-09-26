PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht in Willershausen

Bad Gandersheim (ots)

(ahr) 37589 Kalefeld/Willershausen, Echter Straße 5, Zeit 25.09.2025, 18:04 Uhr. Zum genannten Zeitpunkt ist es in der Echter Straße auf Höhe der Hausnummer 5 in Willershausen zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß geparkten VW Up. Bei dem unfallflüchtigen Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen weißen VW T4 mit schwarzem Dach. Der entstandene Sachschaden beträgt 5000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher oder Pkw geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim unter 05382/95390 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle

Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

