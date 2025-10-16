Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Zu spät gebremst

Zwei kaputte Autos sind das Resultat eines Unfalls am Mittwoch in Biberach.

Der Unfall ereignete sich gegen 8.40 Uhr in der Straße Alter Postweg. Zwei Fahrzeuge waren in Richtung Bismarckring unterwegs. Ein 34-Jähriger bremste mit seinem Kia ab, da er nach rechts in ein Grundstück abbiegen wollte. Der nachfolgende 37-jährige Fahrer eines VW Golf erkannte dies wohl zu spät. Der VW-Fahrer versuchte noch rechts an dem abbiegenden Kia vorbeizufahren. Das gelang ihm nicht und der VW stieß in die rechte Seite des Kia. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden an dem VW auf rund 2.000 Euro, den am Kia auf ca. 4.000 Euro. Beide Pkw blieben fahrbereit.

