PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm/Dornstadt A8 - Polizei kontrolliert Schwerlastverkehr
16 Laster nahm die Polizei am Mittwoch bei Kontrollen auf der A8 Höhe Ulm genauer unter die Lupe.

Ulm (ots)

Spezialisten der Verkehrspolizei nahmen den Schwerlastverkehr auf der A8 bei Ulm-Nord ins Visier. Die Ermittler überwachten den Fahrzeugverkehr in Richtung Stuttgart. Während der mehrstündigen Kontrolle stellte die Polizei zahlreiche Schwerlastfahrzeuge fest, die den Abstand zu den Vorausfahrenden nicht einhielten. 16 davon stoppten die Beamten auf dem Parkplatz Kemmental Ost und mussten Bußgelder wegen Nichteinhaltung des Mindestabstand von 50 Meter zum vorausfahrenden Fahrzeug bezahlen. Ein Lasterfahrer wurde beim Fahren ohne Fahrerkarte erwischt. An einem ausländischen Lkw konnten die Spezialisten zahlreiche Mängel feststellen. Das Gespann wurde bei einem Sachverständigen vorgeführt. Der bestätigte die Mängel, so dass die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben war. Die Fahrt war damit beendet. Insgesamt erhob die Polizei Sicherheitsleistung vor Ort von über 2.000 Euro. Das Ergebnis zeige die Notwendigkeit der Kontrollen. Die Polizei werde sie deshalb fortsetzen.

++++1997145

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren