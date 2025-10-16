Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm/Dornstadt A8 - Polizei kontrolliert Schwerlastverkehr

16 Laster nahm die Polizei am Mittwoch bei Kontrollen auf der A8 Höhe Ulm genauer unter die Lupe.

Spezialisten der Verkehrspolizei nahmen den Schwerlastverkehr auf der A8 bei Ulm-Nord ins Visier. Die Ermittler überwachten den Fahrzeugverkehr in Richtung Stuttgart. Während der mehrstündigen Kontrolle stellte die Polizei zahlreiche Schwerlastfahrzeuge fest, die den Abstand zu den Vorausfahrenden nicht einhielten. 16 davon stoppten die Beamten auf dem Parkplatz Kemmental Ost und mussten Bußgelder wegen Nichteinhaltung des Mindestabstand von 50 Meter zum vorausfahrenden Fahrzeug bezahlen. Ein Lasterfahrer wurde beim Fahren ohne Fahrerkarte erwischt. An einem ausländischen Lkw konnten die Spezialisten zahlreiche Mängel feststellen. Das Gespann wurde bei einem Sachverständigen vorgeführt. Der bestätigte die Mängel, so dass die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben war. Die Fahrt war damit beendet. Insgesamt erhob die Polizei Sicherheitsleistung vor Ort von über 2.000 Euro. Das Ergebnis zeige die Notwendigkeit der Kontrollen. Die Polizei werde sie deshalb fortsetzen.

