Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Neuendeich - Einbruch in Wohnhaus - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Neuendeich (ots)

In der Zeit von Samstagabend bis Sonntagmorgen (04./05.10.2025) ist es in der Straße Schlickburg in Neuendeich zu einem Einbruch in ein Wohnhaus gekommen.

Zwischen 18:00 Uhr und 08:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter vermutlich gewaltsam über ein Fenster Zugang zur Wohnung im Obergeschoss des Hauses.

In der Wohnung konnten einige hochwertige Armbanduhren erbeutet werden.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg führt die Ermittlungen in diesem Verfahren und bittet um Hinweise von Zeugen, welche verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe bemerkt haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 04101-202-0 oder SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell