POL-SE: Halstenbek - Passanten finden Person mit schweren Gesichtsverletzungen - Raubtat nicht ausgeschlossen - Polizei sucht Zeugen

Halstenbek (ots)

Am 28.09.2025 (Sonntag) haben Passanten um 02.56 Uhr einen Mann mit schweren Gesichtsverletzungen aufgefunden. Die Person wurde in eine Klinik verbracht. Erst am Folgetag wurde das Fehlen von Geldbörse und Mobiltelefon festgestellt und erste Erinnerungen kehrten zurück.

Der 73jährige Halstenbeker erhielt im Friedrichshulder Weg nach seiner Erinnerung einen Schlag mit einem Gegenstand. Zuvor sei ihm eine Person bereits vom S-Bahnhof Halstenbek aus gefolgt.

Aufgrund der derzeit bekannten Gesamtumstände schließen die Ermittler der Kriminalpolizei Pinneberg eine Raubtat nicht aus und bitten mögliche Zeugen, die vor 02.56 Uhr den Geschädigten und eine ihm gegebenenfalls folgende Person bemerkt haben, sich unter der Rufnummer 04101-202-0 zu melden.

