Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Schenefeld - Unbekannte Täter brechen in Einfamilienhaus ein und stehlen Wertgegenstände - Polizei sucht Zeugen

Schenefeld (ots)

In der Zeit vom 27.09.2025 /Samstag, 17.30 Uhr) - 28.09.2025 (Sonntag, 00.45 Uhr) ist es im Moorweg zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl gekommen. Der oder die Täter entwendeten hierbei Wertgegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro.

Im genannten Tatzeitraum verschafften unbekannte Täter sich gewaltsam Zutritt zum Haus und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Hierbei wurden mehrere Räume durchsucht. Der oder die Täter eigneten sich Münzgold im Wert eines mittleren 4-stelligen Betrages an.

Die ermittlungesführende Dienststelle der Kriminalpolizei Pinneberg sucht nun nach möglichen Zeugen, die verdächtige Feststellungen in Tatort-/oder Tatzeitnähe getroffen haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Michael Bergmann
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Polizeidirektion Bad Segeberg
