Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel - Unbekannte Täter brechen in Reihenhaus ein - Polizei sucht Zeugen

Wedel (ots)

In der Zeit vom 27.09.2025 (Samstag, 13.00 Uhr) - 28.09.2025 (Sonntag, 11.30 Uhr) ist es zu einem 'Einbruch in ein Reihenhaus in der Straße 'Lülanden' gekommen. Ob der oder die Täter etwas entwendet haben, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Im genannten Tatzeitraum verschafft unbekannte Täter sich gewaltsam Zutritt zum Haus und durchsuchten mehrere Räumlichkeiten. Hierzu wurden Schränke und Schubladen geöffnet. Ob hierbei auch etwas entwendet wurde, ist noch nicht bekannt.

Die Ermittlungen zu dieser Tat werden bei der Kriminalpolizei Pinneberg geführt. Sachdienliche Hinweise, zum Beispiel über verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe, können nach dort über die Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de mitgeteilt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell