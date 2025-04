Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Pkw angefahren und geflüchtet

Stadtlohn (ots)

Unfallort: Stadtlohn, Mühlenstraße;

Unfallzeit: zwischen 10.04.2025, 23.15 Uhr, und 11.04.2025, 07.00 Uhr;

Einen braunen Hyundai Tucson angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Stadtlohn. Das Fahrzeug stand in der Nacht zum Freitag auf einem Parkplatz an der Mühlenstraße in Höhe der Straße An de Bleeke. Am Freitagmorgen fand der Halter den Pkw im Bereich der Fahrertür beschädigt vor. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell