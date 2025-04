POL-BOR: Raesfeld - Fahrerflucht begangen

Stadtlohn (ots) - Unfallort: Stadtlohn, Hagenstraße; Unfallzeit: zwischen 08.04.2025, 22.30 Uhr, und 09.04.2025, 09.30 Uhr; Nach einem Unfall davongefahren ist ein unbekannter Autofahrer auf einem Parkplatz an der Hagenstraße in Stadtlohn. In der Nacht zum Mittwoch hatte er zuvor einen dort abgestellten grauen Mercedes Kombi angefahren und an der Beifahrerseite erheblich beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ...

mehr