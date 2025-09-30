Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Appen - Polizei sucht einen unfallbeteiligten Pkw-Fahrer/-in

Appen-Etz (ots)

Am 28.09.2025 (Sonntag) ist es um 10.43 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr der Wedeler Chaussee (L 105) gekommen. Ein E-Scooterfahrer wurde hierbei verletzt. Ein Fahrer oder eine Fahrerin eines unfallbeteiligten Pkw sind noch unbekannt.

Zur Unfallzeit befuhr der Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeuges (sog. E-Scooter) den Radweg der Wedeler Chaussee aus Richtung Appen-Etz kommend in Richtung des Lehmwegs nach Holm. Im Bereich des dortigen Kreisverkehrs ist der E-Scooterfahrer beim Überqueren der Fahrbahn gegen einen vorbeifahrenden Pkw geprallt, stürzte und verletzte sich hierbei.

Der Fahrer oder die Fahrerin des Pkw sind zunächst angehalten, entfernte sich dann aber vom Unfallort.

Über den Pkw und Insassen gibt es derzeit keinerlei weitere Erkenntnisse. Es herrschte jedoch reger Verkehr. Somit könnten andere Verkehrsteilnehmer die Situation mitbekommen haben.

Das ermittlungsführende Polizeirevier Wedel bittet mögliche Unfallzeugen um Hinweise unter der Rufnummer 04103-5018-0.

