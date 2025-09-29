PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Barmstedt - Täter erlangt kein Stehlgut bei Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Barmstedt (ots)

n der Zeit von Freitag (26.09.2025, 10.25 Uhr) und Samstag (27.09.2025, 20.00 Uhr) ist es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Auwisch gekommen. Der oder die Täter erlangten hierbei nach derzeitigen Erkenntnissen kein Stehlgut.

Im Tatzeitraum verschafften Unbekannte sich gewaltsam Zutritt zum Haus. Anschließend wurden einzelne Schränke und Kommoden durchsucht. Der oder die Täter nahmen nach derzeitigem Ermittlungsstand kein Stehlgut vom Tatort mit. Gründe hierfür sind derzeit noch nicht bekannt.

Die ermittlungsführende Dienststelle bei der Kriminalpolizei Pinneberg erhofft sich nun Hinweise von möglichen Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Feststellungen etwa zu Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe gemacht haben. Sachdienliche Angaben können unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Michael Bergmann
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren