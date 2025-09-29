Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Barmstedt - Täter erlangt kein Stehlgut bei Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Barmstedt (ots)

n der Zeit von Freitag (26.09.2025, 10.25 Uhr) und Samstag (27.09.2025, 20.00 Uhr) ist es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Auwisch gekommen. Der oder die Täter erlangten hierbei nach derzeitigen Erkenntnissen kein Stehlgut.

Im Tatzeitraum verschafften Unbekannte sich gewaltsam Zutritt zum Haus. Anschließend wurden einzelne Schränke und Kommoden durchsucht. Der oder die Täter nahmen nach derzeitigem Ermittlungsstand kein Stehlgut vom Tatort mit. Gründe hierfür sind derzeit noch nicht bekannt.

Die ermittlungsführende Dienststelle bei der Kriminalpolizei Pinneberg erhofft sich nun Hinweise von möglichen Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Feststellungen etwa zu Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe gemacht haben. Sachdienliche Angaben können unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell