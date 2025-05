POL-PDNW: Sachbeschädigung an PKW

Grünstadt (ots) - Am Mittwochabend kam es an der Kreuzung Südring/Kreuzerweg zu einem Verkehrsunfall mit zwei Pkw. Die Unfallverursacherin fuhr mit ihrem Pkw den Südring hoch in Richtung Sausenheimer Straße. An der Kreuzung zum Kreuzerweg übersah sie das dort neulich aufgestellte Stoppschild und fuhr ungebremst in den Kreuzungsbereich ein. Hierbei kam es zu einer Kollision mit einem Pkw auf dem Kreuzerweg. An beiden ...

