Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Polizei kontrolliert den Verkehr
Am Mittwoch hatte die Polizei bei Uhingen Kontrollstellen eingerichtet.

Ulm (ots)

Zwischen 15 Uhr und 20 Uhr hatte die Polizei am Diegelsberg und an der Ulmer Straße Kontrollstellen eingerichtet. Insgesamt kontrollierten die Polizisten 50 Fahrzeuge und deren Insassen. Zumeist waren die Fahrenden ordnungsgemäß unterwegs. Kurz nach 16 Uhr wurde der 40-jährige Fahrer eines VW am Diegelsberg gestoppt. Er roch nach Alkohol. Ein Alkomattest ergab einen Wert über dem Erlaubten und er musste sein Auto stehen lassen. Darüber hinaus fuhren drei Autofahrende zu schnell und zwei waren nicht angegurtet. In fünf Fällen wurden die Fahrerlaubnisse nicht mitgeführt. Die müssen nun im Nachhinein bei Polizeidienststellen vorgezeigt werden.

+++++++ 1999159 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Polizeipräsidium Ulm
Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

