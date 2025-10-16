Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Gerstetten - Kellerbrand

In einem Wohngebäude in Gerstetten brach am frühen Donnerstagabend ein Brand aus.

Ulm (ots)

Gegen 17:30 Uhr wurde der Rettungsleitstelle Aalen schwarzer Rauch aus einem Wohngebäude in Gerstetten gemeldet. Der Rauch würde aus dem Keller austreten. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehren, Rettungsdienst und Polizei konnten die beiden Bewohner das Wohnhaus unverletzt verlassen. Gemäß ersten Informationen entstand der Brand in den Kellerräumen. Der Grund hierfür ist bislang nicht bekannt. Die Feuerwehren Gerstetten und Heidenheim hatten den Brand schnell unter Kontrolle und gelöscht. Eine Brandausweitung konnte dadurch verhindert werden. Durch den Brand und die starke Rauchentwicklung ist das Haus momentan nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden wird vorläufig auf etwa 100.000 Euro geschätzt.

