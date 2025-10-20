POL-VIE: Laubsack brennt - Kriminalkommissariat 1 bittet um Hinweise
Viersen (ots)
Am Sonntag gegen 15:50 Uhr wurde der Leitstelle ein brennender Laubsack in der Kreuzung An der Greit und Flämische Allee gemeldet. Die Feuerwehr konnte den Brand vollständig löschen. Da eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um Hinweise. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 1 unter der Rufnummer 02162/377-0 zu melden. /jk (942)
Rückfragen bitte an:
Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen
Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell