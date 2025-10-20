PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Laubsack brennt - Kriminalkommissariat 1 bittet um Hinweise

Viersen (ots)

Am Sonntag gegen 15:50 Uhr wurde der Leitstelle ein brennender Laubsack in der Kreuzung An der Greit und Flämische Allee gemeldet. Die Feuerwehr konnte den Brand vollständig löschen. Da eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um Hinweise. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 1 unter der Rufnummer 02162/377-0 zu melden. /jk (942)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 14:54

    POL-VIE: Fahrradunfall - Mann lebensgefährlich verletzt

    Nettetal-Hinsbeck (ots) - Am Sonntagmittag, gegen 14 Uhr, verunglückte ein 58-jähriger Radfahrer aus Willich auf der Krickenbecker Allee in Hinsbeck so schwer, dass er sich lebensgefährliche Verletzungen zuzog. Der Willicher war mit seinem Fahrrad und einem Hund an der Leine auf der genannten Straße unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts stürzte und sich dabei schwer verletzte. /jk (941) ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 14:52

    POL-VIE: Mann ausgeraubt - Haben Sie Hinweise?

    Kempen (ots) - Am Freitagmorgen, gegen halb 11, überfielen zwei Männer einen 18-jährigen Mann in der Alten Schulstraße in Kempen. Der Geschädigte aus Geldern war zu Fuß in Kempen unterwegs, als ihn die beiden Unbekannten in eine Gasse zogen und schlugen. Im Anschluss entwendeten sie Bargeld und flüchteten in Richtung Innenstadt. Der junge Mann aus Geldern beschrieb die Täter wie folgt: Beide waren männlich, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren