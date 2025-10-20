Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Wohnungseinbruch - Hinweise gesucht!

Viersen (ots)

Am Freitag, den 17. Oktober, wurde in der Zeit zwischen 06:30 Uhr und 15:00 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Sittarder Straße in Viersen eingebrochen. Mindestens eine Person verschaffte sich gewaltsam Zutritt zur Wohnung und durchwühlte mehrere Schränke. Der oder die Täter entwendeten dort Bargeld, Kleidung, Zigaretten und Tabak, ein Tablet, ein Smartphone und eine Spielkonsole sowie eine Tattoomaschine. Hinweise zum Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen. /SK (943)

