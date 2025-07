Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 03.07.2025: Wildgrillen trotz Brandgefahr

Peine (ots)

Zwei Jugendliche und ein junger Erwachsener wollten trotz erhöhter Wald- und Flächenbrandgefahr an einem See bei Klein Ilsede grillen. Das stellten am 02.07.2025 gegen 20:30 Uhr Mitglieder der Feuerwehren Klein und Groß Ilsede während eines Übungsdienstes fest. Sie sprachen die jungen Männer an, versuchten die Gefahr zu verdeutlichen und von ihrem Vorhaben abzubringen. Hinzugerufene Polizistinnen der Polizei Ilsede sprachen den dreien einen Platzverweis aus. Diesem kamen sie nach, aber nicht ohne sich abfällig über die Arbeit von Feuerwehr und Polizei zu äußern.

In diesem Zusammenhang einige Hinweise und der besondere Verweis darauf, dass die allermeisten Waldbrände durch menschliches Tun entstehen.

-Grillen ist ausschließlich nur an dafür vorgesehenen Grillplätzen erlaubt. -Stellen Sie Autos mit Katalysatoren nicht über trockenem Gras ab. -Blockieren Sie mit Ihren Fahrzeugen keine Waldwege, da sie als Rettungswege dienen. -Werfen Sie keine brennenden oder glimmenden Gegenstände, wie zum Beispiel Zigarettenkippen, weg. -Seien Sie aufmerksam und melden Sie jeden Waldbrand sofort unter der Notrufnummer 112.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell